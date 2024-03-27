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Врач подтвердил, что «залипание» в смартфон нарушает режим сна

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о связи ослабления иммунитета с низки уровнем мелатонина — гормона сна.

«Залипание» в смартфон нарушает режим сна
© Ferra.ru

Врач предупредил, что использование смартфонов ночью, «залипание» в гаджетах пред сном, влияет на развитие инфекций на фоне ослабленной иммунной системы.

«Раздражение рецепторов голубым светом ведёт к нарушению выработки мелатонина», — предупредил доктор Александр Мясников.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

ЗОЖ
Александр Мясников