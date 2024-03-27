Черная лакрица опасна для здоровья

23 сентября 2020 года врачи сообщили, что лакрица стала причиной смерти 54-летнего мужчины в Массачусетсе. Но как это могло произойти?

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В медицинских журналах есть несколько сообщений о случаях, когда у пациентов наблюдалось внезапное резкое повышение артериального давления, разрушение мышц или даже смерть. Чаще всего побочные эффекты встречаются при этом у людей старше 40 лет, которые едят гораздо больше солодки, чем среднестатистический человек.

Солодка содержит глицирризин (глицирризиновую кислоту), который придаёт конфетам характерный вкус, но также приводит к токсическим эффектам. Глицирризин имитирует альдостерон — гормон, который вырабатывают надпочечники, когда организму необходимо удерживать натрий и выводить калий.

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Натрий и калий работают вместе как своего рода клеточная батарея, которая обеспечивает связь между нервами и сокращение мышц. Слишком большое количество глицирризина нарушает баланс этих электролитов, что может повысить кровяное давление и вызвать проблемы с сердечным ритмом.

Другие признаки чрезмерного употребления солодки включают отек, мышечные боли, онемение и головную боль. Обследование мужчины, который умер от употребления слишком большого количества солодки, показало, что у него был опасно низкий уровень калия. Это соответствует токсичности глицирризина.

Также нужно отметить, что многие продукты на основе солодки не содержат настоящей солодки, а используют заменитель вкуса, называемый анисовым маслом. Это вещество уже не представляет опасности для здоровья, о которой говорилось выше. Кроме того, красная солодка редко содержит экстракт солодки.

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