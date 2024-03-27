Диетолог назвала богатые антиоксидантами продукты

Антиоксиданты — это вещества, которые помогают бороться со свободными радикалами в организме, которые могут повредить клетки и вызвать различные заболевания, такие как рак, сердечно-сосудистые заболевания и преждевременное старение. Диетолог Наталья Круглова рассказала, при помощи каких продуктов можно восполнить количество антиоксидантов в организме.

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— Они широко распространены в продуктах растительного происхождения, таких как овощи, фрукты, листовые овощи, ягоды, орехи и бобовые, — отметила Круглова в комментарии RuNews24.ru.

Она уточнила, что если человек употребляет много подобных продуктов на постоянной основе, то дефицита антиоксидантов не возникнет. Если в рационе человека такие продукты отсутствуют, то повышается риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологии.

Круглова добавила, что зеленый чай и кофе также содержат антиоксиданты — полифенолы.

До этого биолог Ирина Лялина сообщила, что благодаря содержащимся в свекле витаминам А, В и С, фолиевой кислоте, железу, калию, магнию, фосфору, йоду и антиоксидантам повышается уровень «хорошего» холестерина и снижается уровень «плохого», передает «360».

Исследователь чая Тим Бонд заявил, что китайский улун является наиболее полезным среди всех видов чайных напитков.