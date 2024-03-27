Отдых на природе помогает замедлить восприятие времени

У вас когда-нибудь возникало ощущение, что в сутках не хватает часов? Время будто убегает. Но потом выезжаешь из города на природу, и вдруг все кажется более медленным, расслабленным, как будто время каким-то образом изменилось. Исследование ученых Университета Турку (Финляндия) показало, что природа может регулировать наше чувство времени, рассказывает Сonversation.

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Добровольцы выполняли задачи, находясь в городе и на природе. Испытуемые последовательно сообщали о чувстве увеличения времени, когда они находились на природе. Например, люди с большей вероятностью будут воспринимать прогулку за городом как более длительную, чем такую же прогулку в городе.

Пребывание за городом изменяет не только ощущение времени в данный момент, но и ощущение прошлого и будущего. Время, проведенное на природе, помогает переключить внимание с текущего момента на будущие потребности. Вместо концентрации на сиюминутном стрессе, природа помогает увидеть более широкую картину. Это может помочь расставить приоритеты, чтобы достичь долгосрочных целей, а не жить в постоянном состоянии, «едва держа голову над водой».

Известно, что пребывание на природе приносит много пользы для здоровья и благополучия. Это связано со снижением тревоги и депрессии, улучшением сна, снижением ожирения и общим улучшением самочувствия.

То, как мы воспринимаем время, формируется нашим состоянием здоровья и событиями, происходящими в окружающем мире. Стресс, тревога и страх, могут исказить ощущение течения времени. Расслабляющий эффект поможет противостоять стрессу и тревоге, что приводит к более стабильному восприятию времени. В долгосрочной перспективе время на природе может помочь улучшить память и внимание.

Если проводить время на природе невозможно, есть другие способы восстановить контроль над своим временем. Начните с внимательного изучения того, как вы используете время в течение недели. Аудит поможет увидеть, на что оно тратится впустую. Стоит ограничить доступ к электронной почте и социальным сетям, полезно зарезервировать время для перерыва.