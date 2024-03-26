Как выходить из поста без ущерба для здоровья?

18 марта у православных начался Великий пост, время строгих ограничений. 40 дней в меню верующих не должно быть продуктов животного происхождения. В этом году Великий пост закончится в ночь с 4 на 5 мая, и верующие встретят главный христианский праздник – Пасху. «Праздник живота» за пасхальным столом для тех, кто придерживался ограничений, может обернуться проблемами со здоровьем. Общественная Служба Новостей выяснила, как правильно выходить из поста без ущерба для организма.

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В первую очередь в первые дни Пасхи нужно употреблять праздничные блюда умеренно, ведь организм придется заново приучать к животному белку. Специалисты советуют съедать не более одного-двух пасхальных яиц в день. Не стоит также сразу налегать на мясные продукты, предпочтение лучше отдавать тушеным или вареным блюдам. Творожная пасха является тоже тяжелым блюдом, в составе которого много сахара и животного жира, что создаст значительную нагрузку на поджелудочную. Так что употреблять ее следует с осторожностью.

Специалисты советуют после поста сначала перейти на дробное питание. Свои стандартные порции надо разделить на небольшие, но есть чаще, например, каждые два-три часа. Также важно пить больше жидкости, желательно чистую фильтрованную воду без газа. Вводить в свой рацион продукты с животными жирами и белками нужно постепенно. Так, например, творог или сыр можно приобрести с пониженной жирностью, иначе можно перегрузить желудок, после чего поджелудочная и печень могут дать сбой.

Не стоит в первые дни Пасхи налегать на алкогольные напитки. Допустимы один бокал красного или белого сухого качественного вина.