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Как выходить из поста без ущерба для здоровья?

18 марта у православных начался Великий пост, время строгих ограничений. 40 дней в меню верующих не должно быть продуктов животного происхождения. В этом году Великий пост закончится в ночь с 4 на 5 мая, и верующие встретят главный христианский праздник – Пасху. «Праздник живота» за пасхальным столом для тех, кто придерживался ограничений, может обернуться проблемами со здоровьем. Общественная Служба Новостей выяснила, как правильно выходить из поста без ущерба для организма.

Как выходить из поста без ущерба для здоровья
© Unsplash

В первую очередь в первые дни Пасхи нужно употреблять праздничные блюда умеренно, ведь организм придется заново приучать к животному белку. Специалисты советуют съедать не более одного-двух пасхальных яиц в день. Не стоит также сразу налегать на мясные продукты, предпочтение лучше отдавать тушеным или вареным блюдам. Творожная пасха является тоже тяжелым блюдом, в составе которого много сахара и животного жира, что создаст значительную нагрузку на поджелудочную. Так что употреблять ее следует с осторожностью.

Специалисты советуют после поста сначала перейти на дробное питание. Свои стандартные порции надо разделить на небольшие, но есть чаще, например, каждые два-три часа. Также важно пить больше жидкости, желательно чистую фильтрованную воду без газа. Вводить в свой рацион продукты с животными жирами и белками нужно постепенно. Так, например, творог или сыр можно приобрести с пониженной жирностью, иначе можно перегрузить желудок, после чего поджелудочная и печень могут дать сбой.

Не стоит в первые дни Пасхи налегать на алкогольные напитки. Допустимы один бокал красного или белого сухого качественного вина.

ЗОЖ