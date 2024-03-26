Почему в день нужно съедать около двух яблок

Яблоки - один из самых доступных и наиболее распространенных фруктов в любое время года. Их неоспоримым достоинством является то, что по сравнению с другими фруктами и овощами в яблоках есть пектины, клетчатка и полифенолы. Почему это так важно для нашего организма и сколько нужно есть яблок в день, рассказала aif.ru врач-диетолог, заведующая дневным стационаром клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залетова.

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Она напомнила, что пектин представляет собой пребиотик. Другими словами, это еда для нашей микрофлоры. По словам врача-диетолога, употребление достаточного количества пектина может значительно улучшить состояние нашей микрофлоры.

"Именно с микрофлорой кишечника связано здоровье пищеварительной системы, а, согласно последним научным данным, и всего организма", - отметила она.

Залетова также объяснила, что клетчатка - это неперевариваемые пищевые волокна, которые отвечают в организме за создание пищевого комка. Последний важен для стимуляции перистальтики (сокращения стенок - прим. ред.) кишечника. Врач-диетолог подчеркнула, что употребление клетчатки в достаточном количестве (рекомендуемая норма составляет 20-30 г в сутки) способствует профилактике сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и сахарного диабета.

"Клетчатка может адсорбировать и выводить из организма различные неполезные компоненты - будь то соли тяжелых металлов, которые мы вдыхаем, живя в большом городе, или болезнетворные микроорганизмы, которым избыточное или хотя бы нормальное употребление клетчатки мешает размножаться. Тем самым поддерживается баланс нормальной микрофлоры, что способствует профилактике или улучшению течения воспалительных заболеваний кишечника", - сказала Залетова.

Наконец, в яблоках есть полифенолы - соединения, которые не могут синтезироваться в нашем организме, но чрезвычайно важны для поддержания антиоксидантной защиты. Врач-диетолог отметила, что это в первую очередь важно для поддержания работы тех органов, которые участвуют в защите нашего организма от негативных явлений - продуктов распада, употребления нездоровой пищи и так далее.

"Поэтому, увеличивая потребление полифенолов с пищей, мы дополнительно защищаем и нашу печень", - добавила она.

КАКИЕ ЯБЛОКИ ЛУЧШЕ ЕСТЬ И В КАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ?

Для сбалансированной диеты Залетова посоветовала употреблять 1-2 яблока в день. Но, чтобы не было такого ощущения, что они вам надоели, можно совмещать их с другими фруктами. По содержанию пектина, например, с яблоком сопоставима груша.

Эксперт также порекомендовала употреблять в пищу максимально разнообразные сорта яблок, которые выращиваются в вашем регионе. Главное, о чем она предупредила - это то, что яблоки не должны быть импортные. Почему? По словам врача-диетолога, существует теория, что генетически мы склонны к лучшему усвоению тех пищевых продуктов, которые выросли в той же местности, что и мы сами.

"Яблоки, которые длительно к нам ехали или долго хранились, возможно, обрабатывались какими-то веществами для их сохранности. Поэтому рекомендуется тщательно их мыть и снимать кожицу, тем самым удаляется часть полезных веществ", - объяснила она.

Также Залетова напомнила, что чем быстрее темнеет яблоко при разрезе, тем богаче оно антиоксидантами и железом. Кроме того, это низкокалорийные фрукты, поэтому можно увеличивать их количество в диете и не бояться набрать вес.

Если же у вас есть сложности с желудочно-кишечным трактом (заболевания кишечника, печени и прочее), то гораздо лучшим решением будет употреблять в пищу запеченные яблоки.