Кунжут может продлить жизнь и спасти от инфаркта

Кунжут – это ценный продукт, который приносит огромную пользу здоровью. Его семена содержат обширный набор полезных компонентов, благотворно воздействующих на организм.

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Отмечается, что кунжут оказывает благоприятное влияние на работу сердечно-сосудистой системы. Благодаря наличию лигнанов и фитоэстрогенов, содержащихся в семенах, уровень холестерина снижается, а кровяное давление стабилизируется. Также следует выделить, что семена кунжута богаты витамином Е, который снижает риск инфаркта миокарда и способствует здоровью кожи, волос и ногтей.

Кунжут играет важную роль в поддержании здоровья костной ткани. Значительное содержание кальция, магния и фосфора способствует укреплению костей. Антиоксиданты помогают защитить организм от раковых клеток, что предотвращает возможное развитие опухолей.

В Японии широко используется приправа гомасио, приготовленная из кунжута и соли, которую местные жители называют «секретом долголетия». Семена кунжута являются востребованным продуктом, особенно в Японии, благодаря их богатому содержанию полезных веществ.