Продукт, который снижает риск возникновения рака желудка

В Роспотребнадзоре рассказали, что растение, называемое в народе колба, обладает множеством полезных свойств. Ее употребление снижает риск возникновения рака желудка.

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Как рассказали эксперты красноярского ведомства, черемшу уже сейчас можно найти в продаже. При покупке следует отдавать предпочтение растениям с толстыми ножками, так как в них больше витаминов.

Употребление черемши укрепляет иммунитет, благотворно влияет на работу ЖКТ, а также оказывает противовирусный и антибактериальный эффект. Витамин К в ней регулирует кальций в организме, а аллицин в ее составе снижает риск развития рака желудка.

Однако увлекаться колбой не следует, так как она может спровоцировать диарею, нарушения сна и появление головной боли. Также ее не следует есть женщинам во время кормления грудью. Об этом пишет издание "МК в Красноярске".