Женщинам старше 40 лет дали советы, как сохранить красивую фигуру

Чтобы сохранить красивую фигуру, женщинам старше 40 лет важно следить за осанкой, посоветовал спортивный реабилитолог Матвей Одинцев. В разговоре со «Страстями» специалист уточнил, что из-за сутулости происходит деформация тела: образуются второй подбородок, складки на животе и талии.

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Сутулость может привести к различным проблемам, таким, как боли в спине, шее и суставах, нарушение дыхания, головные боли, ухудшение психоэмоционального состояния, а также к деформациям тела: появлению «холки», второго подбородка, складок на животе и талии, — пояснил реабилитолог.

Следует пересмотреть рацион питания. Так, рекомендуется исключить сахар, дрожжи, алкоголь, газированные напитки, уменьшить потребление животного белка. Лучше раздельно употреблять воду и твердую пищу. Стоит добавить в распорядок регулярные тренировки. Одинцев посоветовал особое внимание уделить выбору обуви: она не должна быть на плоской подошве или на высоком каблуке.

Акушер-гинеколог Елизавета Солоид ранее рассказала, что о приближении климакса может свидетельствовать прибавка веса, с которой сложно бороться. По словам врача, лишние килограммы начинают появляться задолго до наступления менопаузы.