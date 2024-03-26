Факторы, которые влияют на долголетие

Почки — незаменимый орган нашего тела, выполняющий жизненно важные функции, такие как фильтрация отходов и регулирование минералов. Но хроническая болезнь почек (ХБП) угрожает этой критически важной системе, особенно с возрастом, при этом заболевание затрагивает значительную часть пожилого населения, передает Центральная Служба Новостей.

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Лаура Мурсеттер, нефролог из Университета Висконсина, указывает на риск развития ХБП из-за таких факторов, как диабет, высокое кровяное давление и длительное использование определенных лекарств. Сумеска Тавараджа, доцент кафедры нефрологии Медицинской школы Университета Джона Хопкинса, подчеркивает, что здоровый образ жизни и диета могут играть ключевую роль в профилактике ХБП. Она рекомендует диету с низким содержанием соли и сахара и богатую необработанными продуктами, такими как фрукты, овощи и орехи, а также подчеркивает важность регулярных физических упражнений.

Принятие этих простых мер может не только улучшить состояние почек, но и способствовать общему благополучию, увеличивая шансы на долгую и здоровую жизнь. Ведение активного образа жизни и правильное питание — это инвестиции в ваше здоровье и будущее.