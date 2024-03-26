Малышева назвала популярный в России рецепт лучшим сочетанием для здоровья

Томаты с чесноком являются лучшим сочетанием для здоровья, заявила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач Елена Малышева. По ее словам, чеснок в два раза увеличивает всасывание ликопина, содержащегося в помидорах. Это, отметила она, полезно и мужчинам, и женщинам.

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Чеснок в два раза увеличивает всасывание ликопина, который защищает наши глаза, зрение, защищает мужчин от рака простаты, а женщин — от рака груди, — пояснила врач.

Ранее Малышева предупредила об опасности кетчупа. По ее словам, он может представлять опасность для сердечно-сосудистой системы, так как содержит в себе большое количество сахара. Кетчуп, признанный самым популярным соусом в мире, на 35% состоит из сахара и на 5% из соли. Помидоров в кетчупе от 10% до 30%, отметила она. В качестве альтернативы врач посоветовала употреблять томатную пасту.

Накануне Малышева предупредила об опасности продуктов, содержащих в себе консервант Е234 (низин). По ее словам, это антибиотик и он может навредить кишечнику. Она отметила, что он разрешен и добавляется практически во все продукты, чтобы сохранить их свежесть. Врач советует обращать внимание на значок ЕАС на упаковке. Это евразийский стандарт, в котором пропорции содержания низина в продукте точно обговорены.