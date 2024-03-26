Работает ли правило пяти секунд для еды, упавшей на пол?

Мы часто роняем что-то на пол и вспоминаем о правиле пяти секунд. Оно гласит, что еду, упавшую на пол, можно поднять и съесть, если прошло не более пяти секунд. Безопасно ли пользоваться этим правилом и что важно учитывать, если вы едите еду с пола, рассказали эксперты Роспотребнадзора.

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Что нужно учитывать

В Роспотребнадзоре предложили ответить на три вопроса перед тем, как принимать решение — есть или не есть еду с пола:

Чистый ли пол?

Разница в том, помыли ли вы пол только что или кто-то успел пройтись по нему в обуви. Например, если там полежал уже домашний питомец, то болезнетворных бактерий на поверхности может быть очень много.

Что упало?

Если это крекер или печенье, то это одно. Другое дело, если у вас из тарелки вывалились спагетти в томатном соусе. При этом если упало яблоко, то, без сомнений, съесть его можно, если хорошо ещё раз помыть.

Куда упало?

Дело в том, что бутерброд, упавший на ковёр, будет менее грязным, так как контакта с поверхностью у него меньше, чем если бы этот же бутерброд упал на ламинат.

Как снизить риски отравления и заражения

В Роспотребнадзоре посоветовали соблюдать правила гигиены во время приготовления пищи. Например, важно использовать отдельные разделочные доски и ножи для мяса, рыбы и овощей. Нельзя забывать мыть руки до и после приготовления пищи, а ещё не стоит есть из грязной посуды.

В конце концов, эксперты порекомендовали не пользоваться правилом пяти секунд.