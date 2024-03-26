Зубная нить: как правильно пользоваться и кому она нужна

Услышать о том, что у вас есть кариес, можно даже при регулярном двухразовом очищении зубов. Оказывается, привычный «инструмент», который мы используем при ежедневной чистке, — щетка — не гарантирует стопроцентный результат. Именно поэтому в свой комплекс гигиенических мероприятий стоит добавить еще одно важное средство — зубную нить. Зачастую при упоминании флосса у большинства людей возникает много вопросов. Врач-стоматолог Татьяна Сумцова в беседе с «Вечерней Москвой» ответила на основные из них.

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Зубная нить: нужна ли она всем

Зубную нить рекомендуется использовать всем людям, ведь именно она обеспечивает самое качественное очищение от налета и уничтожение вредных бактерий. Даже самая удобная и дорогая щетка не сможет проникнуть в труднодоступные места, где имеет обыкновение скапливаться пища. Зубная нить с легкостью очищает узкие межзубные пространства, удаляя из них частички еды.

— Если не уделять внимание указанным зонам, то со временем в них размножаются микробы, обеспечивающие появление кариеса. Вот почему регулярная двухразовая чистка с помощью щетки не может гарантировать высокую защиту от возникновения патологического процесса. Кроме того, зубная нить является еще и отличной профилактикой зубного камня, — пояснила врач.

Какие зубные нити бывают

По своей структуре зубные нити бывают объемные и тонкие. Для деликатного очищения рекомендуется использовать средство из первой группы. Также объемные нити подходят людям с чувствительными деснами. Вторая категория рекомендована для случаев со скученными зубами, когда наблюдается слишком узкое пространство между ними.

Исходя из обработки, нити делят на:

Вощеные — пропитанные воском для лучшего проникновения;Невощеные — без воска для более интенсивного очищения поверхности;

С серебром — для дополнительного антибактериального эффекта.

Также стоит знать, что зубные нити отличаются по составу.

Они бывают:

Со специальной пропиткой с целью освежить дыхание (мята, шалфей);

С содержанием фтора, чтобы обеспечивать дополнительную профилактику кариеса;

С антисептиком для антибактериальной защиты.

Как пользоваться зубной нитью

Теперь переходим к основным правилам использования зубной нити.

— Возьмите отрезок нити длиной 35–40 сантиметров. Натяните ее двумя руками, подготовив первые пять сантиметров. Теперь аккуратно введите нить в пространство между зубов. Сделайте 5–6 плавных движений, двигаясь к нижнему краю. Для очищения каждого следующего зуба захватывайте по пять сантиметров чистой нити, повторяя указанный алгоритм, — рассказала Сумцова.

Она уточнила, что начинать лучше с верхнего зубного ряда, а потом следует перейти на нижний.

— Работать с нитью нужно осторожно и бережно во избежание травмирования десен. Не заводите ее слишком глубоко в межзубное пространство. Чтобы обеспечить качественную защиту от кариеса, вам достаточно прибегать к подобной процедуре один раз в день. Использовать нить лучше всего после завершения основного процесса, когда будет удален основной налет, — добавила стоматолог.

Не пугайтесь, если после очищения флоссом вы заметите небольшую кровоточивость десен, но если подобная тенденция будет повторяться каждый раз, стоит обратиться за консультацией к специалисту, заключила эксперт.