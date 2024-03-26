Продукты, в которых содержатся здоровые ненасыщенные жиры

В Роспотребнадзоре отметили, что не все ненасыщенные жиры полезны. Избегать стоит трансжиров. Их больше всего в дезодорированных маслах и жареных во фритюре продуктах. Они провоцируют инфаркт миокарда и другие заболевания сердечно-сосудистой системы.

© pxhere

А вот среди здоровых ненасыщенных жиров есть три комплекса кислот. Первый - омега-3. Его можно найти в жирной рыбе, морепродуктах и маслах. Далее - омега-6. Его источники - масла и некоторые виды орехов. И омега-9. Он находится в маслах, авокадо и оливках.

Так, комплекс омега-3 важен для нормальной работы нервной и иммунной систем. Кроме того, комплекс регулирует свертываемость крови, сокращение и расслабление стенок артерий.

За обменные процессы в организме ответственен комплекс омега-6. Благодаря ему улучшается кожа и уменьшается эмоциональное напряжение.

А кислоты омега-9 необходимы для профилактики инфарктов мозга и сердца. Комплекс также помогает регулировать холестерин в крови, углеводный обмен, улучшает память и обладает противовоспалительным действием.

А недавно эксперт Роспотребнадзора назвал пять продуктов, повышающих холестерин.