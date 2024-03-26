Как найти мотивацию к занятиям спортом

Позитивный настрой, всякие поощрения себя и четко поставленная цель поднимут мотивацию к занятиям спортом. Об этом NEWS.ru рассказала спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина.

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Эксперт отметила важность получения удовольствия не от результата, а от процесса формирования эстетически красивого и здорового тела. Она рекомендовала бросить себе вызов.

«Нужно завести дневник, в котором можно ставить отметку за каждую тренировку. Разработать систему поощрений. По результатам месяца делать себе подарок. Поставить перед собой цель и выбрать тренера, который поможет добиться желаемого результата. Когда у вас что-то не получается, не отчаиваться, не бросать, а делать, – поделилась спортивный тренер.

Волынкина сообщила, что первые три тренировки необходимо перетерпеть, затем все «пойдет как по маслу». Она призвала не лениться и не допускать того, чтобы собственные слабости брали над собой верх.