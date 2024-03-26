Диетолог перечислила причины срывов во время диет

Диетолог Наталья Круглова рассказала о причинах, из-за которых люди срываются с диет, переедают и набирают лишние килограммы.

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По словам эксперта, срывы во время диеты могут быть признаками того, что ограничения в питании слишком строгие и их сложно соблюдать. Если такие ситуации возникают часто, то стоит пересмотреть предлагаемый рацион питания.

Кроме того, пищевые привычки человека формируются на протяжении долгого времени. Менять их не всегда просто, и этот процесс занимает определенное время.

— В этом процессе могут быть как взлеты, так и падения. Могут быть периоды, когда становится сложно и хочется все бросить, — отметила Круглова в комментарии RuNews24.ru.

Диетолог советует строить питание таким образом, чтобы не испытывать сильного голода. Постоянное голодание может стать причиной срыва. Важно, чтобы в рационе была достаточно объемная, но при этом некалорийная пища — овощи и фрукты. Также стоит предусмотреть основные приемы пищи и перекусы между ними.

В свою очередь терапевт Юлия Капустянская посоветовала разнообразить весенний рацион различными видами сыров и морепродуктами. Также важно включить овощи и фрукты, чтобы избежать авитаминоза, передает «360».

Диетолог Майк Мосли рассказал о вреде обезжиренных молочных продуктов. Мосли указал, что многие ошибочно считают обезжиренные продукты более полезными и менее калорийными.