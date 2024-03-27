Диетолог объяснила, чем чреваты веганство и сыроедение

Веганство, сыроедение и голодание могут привести к дефициту железа в организме, который впоследствии может снизить иммунитет, также могут появиться проблемы для женской репродуктивной системы. Об этом сообщила доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.

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— Некоторые отказывают себе даже в растительных продуктах, например, не едят бобовые в силу того, что кишечник на них реагирует неадекватно. Поэтому из-за недостаточного поступления продуктов как источников железа возникают проблемы, которые связаны с нарастающей железодефицитной анемией. Это может потребовать и медицинского вмешательства, — предупредила она в интервью Общественной Службе Новостей.

По ее словам, основными источниками железа являются птица, рыба, мясо, молочные продукты, зелень, бобовые, овощи и фрукты.

На нехватку данного минерала указывает внешний вид человека — кожа, ногти и слизистые бледнеют, волосы становятся сухими. Также ухудшается самочувствие, добавила медик.

Диетолог Маргарита Королева рассказала, чем можно заменить самый популярный в стране корнеплод — картофель. По ее словам, похожими, но куда более полезными продуктами являются топинамбур и корень сельдерея.