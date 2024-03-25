Диетолог развенчала миф о роли метаболизма при похудении

Метаболизм или обмен веществ в организме – ключевой процесс, определяющий, как быстро человек сжигает калории и получает энергию. Распространилось мнение, что люди с быстром метаболизмом легко худеют и в принципе не набирают лишнего веса, и совсем наоборот происходит с теми, у кого медленный обмен веществ. Диетолог Полина Журавлева высказала свое мнение на этот счет, передает Общественная Служба Новостей.

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По словам специалиста, значение BMR (базовый уровень метаболизма) зависит от генетики, от размера тела и активной клеточной массы, от пола, а также менструального цикла у женщин. При этом Журавлева отметила, что люди, страдающие ожирением, не обладают низким уровнем метаболизма в состоянии покоя (RMR).

«Все исследования опровергают предположение о том, что ожирение связано с медленным метаболизмом или низким уровнем RMR. Фактически у людей с ожирением, у которых больше тело и вес, абсолютный уровень RMR даже выше, чем у людей без ожирения», – рассказала диетолог.

Таким образом, идея о том, что люди могут поправляться, несмотря на малое количество потребляемых калорий, не соответствует действительности. Люди поправляются только потому, что потребляют больше калорий, чем тратят. Именно баланс в этой сфере поможет контролировать вес, подчеркнула эксперт.