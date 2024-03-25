Диетолог развенчала миф о роли метаболизма при похудении
Метаболизм или обмен веществ в организме – ключевой процесс, определяющий, как быстро человек сжигает калории и получает энергию. Распространилось мнение, что люди с быстром метаболизмом легко худеют и в принципе не набирают лишнего веса, и совсем наоборот происходит с теми, у кого медленный обмен веществ. Диетолог Полина Журавлева высказала свое мнение на этот счет, передает Общественная Служба Новостей.
По словам специалиста, значение BMR (базовый уровень метаболизма) зависит от генетики, от размера тела и активной клеточной массы, от пола, а также менструального цикла у женщин. При этом Журавлева отметила, что люди, страдающие ожирением, не обладают низким уровнем метаболизма в состоянии покоя (RMR).
«Все исследования опровергают предположение о том, что ожирение связано с медленным метаболизмом или низким уровнем RMR. Фактически у людей с ожирением, у которых больше тело и вес, абсолютный уровень RMR даже выше, чем у людей без ожирения», – рассказала диетолог.
Таким образом, идея о том, что люди могут поправляться, несмотря на малое количество потребляемых калорий, не соответствует действительности. Люди поправляются только потому, что потребляют больше калорий, чем тратят. Именно баланс в этой сфере поможет контролировать вес, подчеркнула эксперт.