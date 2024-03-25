Можно ли есть упавшую на пол еду

Правило пяти секунд — концепция, которая разрешает есть упавшую на пол еду, если поднять ее в течение пяти секунд Считается, что микробов, перешедших за несколько секунд на упавшую еду, будет так мало, что они разрушатся желудочной кислотой и не причинят вреда организму.

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В Роспотребнадзоре заявили, что прежде чем использовать «правило пяти секунд», нужно ответить для себя на три вопроса:

Чистый ли пол?

Если только что по полу прошли в грязной обуви или там недавно лежало домашнее животнее, то, вероятно, на полу есть болезнетворные бактерии, причем в большом количестве.

Что упало?

Крекер или сухое печенье впитают меньше грязи и бактерий с пола, чем кусок пиццы или тарелка спагетти в томатном соусе. С фруктами и овощами проще — даже если они упали, их можно помыть.

Куда упало?

Загрязнение пищи зависит от напольного покрытия, на которое она упала. К примеру, упавший на ковер бутерброд меньше загрязнится из-за небольшого контакта с поверхностью, чем бутерброд, упавший на ламинат.

Также в ведомстве напомнили, что если человек съел упавшую на пол еду и не заразился, то это не означает, что в следующий раз его организм будет также устойчив.

Роспотребнадзор призвал соблюдать меры гигиены во время приготовления пищи: использовать отдельные разделочные доски и ножи для мяса, рыбы, овощей, готовить только в чистой посуде, мыть руки до и после приготовления пищи, а также не пользоваться «правилом пяти секунд».