Врач перечислил продукты, которые помогут снизить тягу к сладкому

По словам специалиста, избыток сахара вредит работе сосудов, влияет на повышение инсулина и является симптомом проблем со здоровьем.

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Постоянное желание съесть сладкое может сигнализировать о недостатке хрома, железа и витамина D. Однако тягу можно снизить, для этого в рацион необходимо включить пять продуктов.

Специалист подчеркнул, что еда поможет стабилизировать свое состояние: улучшит сон, поможет контролировать аппетит, снижать вес и даже снижать тягу к сладкому, написала Янг в своем Telegram-канале.

По совету эндокринолога, рацион питания можно разнообразить специями. Среди них: чеснок и корица. Также врач рекомендовала есть ягоды: малину, клюкву, смородину и чернику. Даже, если они хранятся в морозилке, им удается сохранять все полезные свойства.

Помимо этого, стоит разнообразить свое меню орехами. В миндале содержатся магний, который помогает поддерживать уровень сахара в крови.

Напомним, врач указала на снижающую риск болезни Альцгеймера диету. Ученые выяснили причину постоянных перекусов после еды.