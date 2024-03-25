Гастроэнтеролог развеяла миф об опасности чая из чайника с накипью

Белые отложения, похожие на мел или известь, могут портить вкус воды, из-за них чайник может перегреваться и даже сгореть. Однако вопреки распространенному мнению, на здоровье наличие накипи никак не отражается. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на гастроэнтеролога Екатерину Кашух.

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Врач напомнила, что накипь – это кальций, минерал, который человек ежедневно получает с пищей. Он делает кости и зубы крепкими, влияет на работу сердца и нервной системы, регулирует обмен веществ.

"Часть кальция, который организму не "пригодился", выводится с мочой. Именно этот факт породил миф о вреде накипи: считается, что соли из жесткой воды задерживаются в почках, постепенно из них формируются камни. Это не совсем так", – прокомментировала Кашух.

Гастроэнтеролог объяснила, что через почки выводится только 30% кальция, остальное же выходит с калом. Кроме того, в воде и накипи концентрация кальция не настолько большая, чтобы спровоцировать образование камней.

По словам эксперта, что мочекаменная болезнь является сочетанием генетики и факторов внешней среды. Поэтому гораздо большую опасность для организма несет бесконтрольный прием биоактивных добавок, например витамина D, который участвует в усвоении минерала. Принимать витаминные и минеральные добавки можно только по согласованию с врачом, уточнила Кашух.

Ранее врач-хирург Марк Гадзиян рассказал, сколько в сутки необходимо употреблять воды, чтобы не было тромбов и риска развития мочекаменных заболеваний. Так, человек должен пить не менее 1 литра чистой воды в течение дня, не учитывая другие напитки.