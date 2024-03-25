$92.78+0.16100.37+0.15
Войти в почту

Гастроэнтеролог развеяла миф об опасности чая из чайника с накипью

Белые отложения, похожие на мел или известь, могут портить вкус воды, из-за них чайник может перегреваться и даже сгореть. Однако вопреки распространенному мнению, на здоровье наличие накипи никак не отражается. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на гастроэнтеролога Екатерину Кашух.

Гастроэнтеролог развеяла миф об опасности чая из чайника с накипью
© Unsplash

Врач напомнила, что накипь – это кальций, минерал, который человек ежедневно получает с пищей. Он делает кости и зубы крепкими, влияет на работу сердца и нервной системы, регулирует обмен веществ.

"Часть кальция, который организму не "пригодился", выводится с мочой. Именно этот факт породил миф о вреде накипи: считается, что соли из жесткой воды задерживаются в почках, постепенно из них формируются камни. Это не совсем так", – прокомментировала Кашух.

Гастроэнтеролог объяснила, что через почки выводится только 30% кальция, остальное же выходит с калом. Кроме того, в воде и накипи концентрация кальция не настолько большая, чтобы спровоцировать образование камней.

По словам эксперта, что мочекаменная болезнь является сочетанием генетики и факторов внешней среды. Поэтому гораздо большую опасность для организма несет бесконтрольный прием биоактивных добавок, например витамина D, который участвует в усвоении минерала. Принимать витаминные и минеральные добавки можно только по согласованию с врачом, уточнила Кашух.

Ранее врач-хирург Марк Гадзиян рассказал, сколько в сутки необходимо употреблять воды, чтобы не было тромбов и риска развития мочекаменных заболеваний. Так, человек должен пить не менее 1 литра чистой воды в течение дня, не учитывая другие напитки.

ЗОЖ
Марк Гадзиян
Екатерина Кашух