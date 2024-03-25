Самое эффективное упражнение для развития силы

Вообще, если вы попросите 10 персональных тренеров назвать самое эффективное для увеличения силы упражнение, то получите 10 разных ответов. И это вполне нормально. Джаррод Ноббе, который 12 лет занимается темой здоровья и фитнеса, рассказал, какое всё-таки, по его мнению, упражнение поможет стать сильнее быстрее всего.

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Становая тяга считается наиболее эффективным упражнением для наращивания силы. Объясняется это тем, что его выполнении задействуется несколько групп мышц по всему телу. В частности, все мышцы начиная с головы до ног. Становая тяга способствует гипертрофии мышц и увеличению общей силы.

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Также становая тяга универсальна. Всё потому, что при её выполнении задействуется широкий спектр оборудования и вариаций. Она может выполняться со штангой, трэп-грифом, гантелями или гирями, на одной ноге и т. п. Это позволяет целенаправленно задействовать мышцы и улучшить ситуацию со слабыми местами у человека.

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