Факторы, которые влияют на метаболизм

Диетолог Полина Журавлева назвала факторы, влияющие на метаболизм.

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Специалист напомнила, что абсолютно два на первый взгляд одинаковых человека — одного возраста и телосложения, ведущих одинаковый образ жизни и диеты, даже с тренировками в одно время, все равно будут по-разному набирать вес.

— Это связано с таким значением, как BMR — базовый уровень метаболизма — по сути, это количество энергии, которая необходима организму для поддержания своих основных функций, — отметила она в комментарии Общественной Службе Новостей.

Журавлева уточнила, что значение BMR зависит от генетики. При этом разница может достигать небольших значений. У двух одинаковых людей она может отличаться всего на 300 калорий.

По словам специалиста, многое зависит от размера тела и активной клеточной массы — то есть чем больше тело, тем больше калорий оно потребляет. Мышцам, например, нужно больше энергии, чем жировым клеткам.

Также имеет значение пол: RMR (BMR) в стадии покоя у женщин на три процента ниже, даже если они одного и того же веса и роста, как у мужчин. Кроме того, на метаболизм оказывает влияние менструальный цикл. У женщин увеличение RMR на 5-10 процентов происходит после овуляции, которая длится примерно 12-14 дней.

По данным Всемирной организации здравоохранения, чрезмерный лишний вес сегодня у каждого восьмого жителя планеты, это более миллиарда человек, передает издание argumenti.ru.

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