Что должно быть в рационе пожилых во время Великого поста

Соблюдающие Великий пост верующие в солидном возрасте должны помнить, что полный отказ от некоторых продуктов может обернуться проблемами со здоровьем. Так, дефицит животного белка опасен обострением анемии и остеопороза, прогрессией патологий почек. Поэтому пенсионерам важно сделать свой рацион в эти дни сбалансированным и разнообразным. Об этом argumenti.ru рассказала врач второго московского госпиталя ветеранов войн Марина Черняева.

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По ее словам, во время поста животные белки следует заменить на растительные: нужно обеспечить достаточное потребление бобовых, орехов, семечек и различных злаковых. Для слаженной работы желудочно-кишечного тракта в организм также должны поступать углеводы и клетчатка. Для получения первых нужно в меню включать макароны из твердой муки, цельно-зерновой хлеб и крупы. Необходимое количество клетчатки обеспечат овощи и фрукты – их следует употреблять не менее 400 г ежедневно. В этот период, по словам специалиста, желательно дополнительно принимать витаминные препараты.

«Особенно важно уделять внимание таким питательным элементам, как железо, витамин B12, витамин D, кальций и омега-3 жирные кислоты», – уточнила Черняева.

Железо необходимо органам кроветворения. Витамин B12 важен для нормального функционирования нервной системы, витамин D и кальций – для здоровья костей и зубов, а омега-3 жирные кислоты – лучший друг сердца и сосудов, заключила врач.