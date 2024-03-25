Как пожилым людям подготовиться к весне

В период межсезонья с февраля по апрель пожилые люди могут чувствовать себя плохо. У одних наблюдается физическое истощение из-за нехватки витаминов и минералов, у других обостряются хронические заболевания. Поэтому необходимо подготовить свой организм к смене времен года. Как рассказала изданию «Вести Подмосковья» пресс-служба ФНКЦ ФМБА России, нужно уделить внимание питанию, физической активности, восполнению дефицита витаминов, борьбе со стрессом и плановому посещению врача.

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«Весна сопровождается началом дачного сезона, который близок многим пенсионерам. Важно не откладывать плановый визит в поликлинику, даже если он совпадает с садово-огородными работами. При проблемах с позвоночником следует использовать фиксаторы, ортопедические стельки и корсеты. В рацион необходимо включить белковую пищу, зелень, овощи и фрукты, минимизировать потребление животных жиров. Не стоит забывать о полноценном здоровом сне», - отметила кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой Терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России Эльвира Фесенко.

Из-за частой смены погоды в марте-апреле наблюдаются скачки атмосферного давления. Многим пожилым людям свойственна метеозависимость, выражающаяся головными болями, нестабильным артериальным давлением и проблемами со сном. В солнечные дни организм получает больше витамина D, который влияет на выработку дофамина и серотонина (гормонов радости). У молодых людей это вызывает подъем сил, а у пожилых резкое изменение гормонального фона может спровоцировать быструю смену настроения и эндокринные нарушения.

Также во время цветения у пожилых людей могут обостриться аллергические реакции. Кожа становится чувствительнее, поэтому есть риск аллергического псориаза, нейродермита или атопического дерматита.

Осенью и зимой пожилые люди обычно принимают много лекарств (в том числе антибиотиков) из-за сезона простуд. Гериатр Фесенко обратила внимание, что ослабленный иммунитет зачастую становится причиной раздражительности, апатии и постоянного плохого настроения.