Как правильно ухаживать за брекетами

Брекеты - это популярный во всем мире способ исправить проблемы с неправильным прикусом и неровными зубами. Такие несъемные конструкции устанавливаются на внешней или наружной стороне челюстей и сильно осложняют уход за ротовой полостью.

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Стоматолог-хирург, ортодонт, профессор Арам Давидян напомнил aif.ru, что брекет-системы нуждаются в тщательной гигиене, потому что резинки, дуги и другие части конструкции задерживают кусочки пищи, что создает благоприятную среду для размножения бактерий.

Качественно почистить зубы с брекетами поможет специальная зубная щетка, зубные ершики и ирригатор, которые помогут удалить застрявшие остатки еды из системы.

Давидян подчеркнул, что пациенту с брекетами нужно обязательно полоскать рот после каждого приема пищи, а раз в три месяца желательно обращаться к стоматологу для профессиональной чистки полости рта.