Названы самые полезные фруктовые перекусы

Согласно исследованию диетологов из Массачусетского университета, сухофрукты, фруктовое пюре и консервированные фрукты содержат самое большое количество клетчатки и питательных веществ. Также в этих типах продуктов мало сахара. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

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Чтобы выяснить, какие перекусы на основе фруктов наиболее полезны для здоровья, ученые проанализировали содержание питательных веществ в 1497 видах фруктовых снеков.

Для сравнения полезности закусок исследователи использовали индекс Nutrient Rich Foods (NRF), который рассчитывает общий показатель качества питания на основе определенного набора питательных веществ в продуктах. Эта модель учитывает содержание желательных нутриентов (белка, пищевых волокон, калия, витамина D, кальция, железа) и тех, которые должны быть ограничены в рационе (насыщенные жиры, холестерин, добавленный сахар и натрий).

Результаты показали, что сухофрукты, фруктовое пюре и консервированные фрукты были наименее сладкими и жирными. Кроме того, эти типы пищи продемонстрировали высокое содержание клетчатки — важных для нормальной работы кишечника неперевариваемых волокон. В число относительно «нездоровых» перекусов вошли мармелад и батончики на фруктовой основе.