Женщина сумела сбросить 12 килограммов за два месяца после рождения сына

Жительница Индии сумела сбросить 12 килограммов после рождения ребенка при помощи диеты и упражнений. Свою историю она рассказала The Times of India (TOI).

© Lenta.ru

31-летняя Нирикша Пандей родила сына в 2021 году. После беременности она стала весить 68 килограммов. Женщина призналась, что в новом весе чувствовала постоянную усталость и недомогание. Кроме того, ей пришлось носить одежду на пару размеров больше. Через несколько месяцев она решила во что бы то ни стало похудеть.

В первую очередь Пандей озаботилась диетой. После пробуждения она стала съедать пять косточек миндаля, два грецких ореха, по одной чайной ложке семян подсолнечника и тыквы, а также два плода инжира. Завтракала индианка в 9:00 плошкой рисовых хлопьев, манной кашей с овощами, лепешками из бобов и рисовой муки и соусом чанти из овощей. Между завтраком и обедом она перекусывала овощами и фруктами, а на обед съедала две пшеничные лепешки чапати, овощи с бобовой кашей, и салат в 13:00. Ужинала Пандей в 18:00 бобовой кашей и салатом. Женщина считает, что больше всего ее быстрому похудению способствовал полный отказ от жареной еды и полуфабрикатов из магазина.

Самым важным упражнением для похудения индианка считает ходьбу. Каждый день она проходила по 10 тысяч шагов, занимаясь этим по 30 минут утром и по 45 минут вечером. Пандей заявила, что отказалась от всех других упражнений, и ходьбы оказалось достаточно, чтобы быстро сбросить лишние килограммы.

Чтобы не терять мотивацию, индианка решила, что должна похудеть к новому году. Кроме того, она хотела опровергнуть слова многих знакомых, которые утверждали, что после родов избавиться от набранного веса невозможно. В итоге Пандей удалось похудеть с 68 до 56 килограммов за два с половиной месяца.

«Очень важно прислушаться к своему телу. Если вы делаете это и работаете в соответствии с его запросами, то будете расти умственно, физически и эмоционально. Теперь я очень уверена в себе, активна и спокойна. А это то, чего мы все хотим, и я очень счастлива жить так», — подытожила свой рассказ индианка.

Ранее нутрициолог Анастасия Тараско рассказала, что жир на животе чаще всего появляется из-за неправильного питания и отсутствия физической нагрузки. По ее словам, многие люди винят во всем гормоны, но на деле такая причина ожирения встречается крайне редко.