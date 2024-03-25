Как нарастить мышцы в пожилом возрасте

Доктор Адиль Ахмед, доцент кафедры ортопедической хирургии Джозефа Барнхарта в Медицинском колледже Бэйлора в Хьюстоне, объяснил, о чём нужно помнить при наращивании мышечной массы после 60−70 лет. В целом это один из способов оставаться здоровым.

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Научно доказано, что наращивание мышечной массы замедляет развитие деменции и её последствий, сохраняет когнитивные функции. Также благодаря мышцам кости будут оставаться плотными и крепкими.

Перед тем как заняться силовыми тренировками в пожилом возрасте, проконсультируйтесь с экспертом.

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Врач Ахмед рекомендует в этом случае также начинать с контролируемых тренировок с отягощениями, а затем переходить к свободным весам, уделяя особое внимание хорошей (и безопасной) технике. По мнению специалиста, свободные веса лучше всего подходят для наращивания мышечной массы.

Кроме того, прежде чем приступать к силовым тренировкам в старшем возрасте, обязательно пройдите обследование у врача.

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