Стало известно, какой диетический продукт может защитить от депрессии и даже рака

Полезная и вкусная еда — пожалуй, самый приятный способ позаботиться о своем здоровье. Один из универсальных и невероятно полезных продуктов — листовой салат. К тому же, в нем минимум калорий — нет риска испортить фигуру. В зависимости от сорта этот листовой овощ может быть разного цвета, текстуры и вкуса, что не отменяет преимуществ листового салата для организма.

© Super.ru

В салате содержится множество питательных веществ: витамин А играет важную роль в росте и развитии, иммунной функции и других важных процессах; получение достаточного количества витамина К важно для здоровья ваших костей и необходимо для свертываемости крови; фолиевая кислота необходима для таких важных процессов, как деление клеток и образование красных кровяных телец.

На этом преимущества салата не заканчиваются. В меньших количествах, но все же салатные листья содержат витамин С и калий, а также богаты каротиноидами, фенольными кислотами и флавоноидами, которые защищают клетки организма от повреждений.

«Добавление большего количества салата в ваш рацион может помочь защитить ваше здоровье и снизить риск развития распространенных заболеваний, таких как некоторые виды рака и болезни сердца. Кроме того, салат очень вкусный и может добавить цвет, текстуру, вкус и питательную ценность вашим любимым блюдам», — пишет издание Health со ссылкой на исследователя Николаса Блэкмера.

Кроме того, согласно исследованию 2018 года, употребление большего количества сырых овощей также может улучшить ваше психическое здоровье и защитить от симптомов депрессии. Тогда исследователи сообщили, что салат входит в десятку лучших сырых продуктов, связанных с укреплением психического здоровья участников.