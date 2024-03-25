Помогут ли магниевые соли для ванн и спреи наладить сон

При этом о чудесных свойствах магния ходят легенды. В интернете есть множество рекомендаций о лечении, например, раздражительности, нарушении сна и тревожности, препаратами магния. Также часто в медицине и не только можно встретить упоминания о применении магниевой соли, а на полках магазинов появились гели и спреи с магнием. Есть ли от этого реальная польза, «Секрету фирмы» рассказала врач-педиатр сервиса доказательной медицины DocMa Валерия Гетман.

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Полезна ли магниевая соль для ванн

Магниевая соль (эпсомальная, английская соль) — гептагидрат сульфата магния, который используют в качестве добавки для ванн. Его позиционируют как противосудорожное, спазмолитическое и расслабляющее средство.

Но утверждения о пользе ванн с магниевой солью основаны на предположениях, а не на проведённых рандомизированных клинических исследованиях.

Есть заявления о том, что магниевая соль помогает снять стресс, тревогу и даже вылечить депрессию, а магний может проникать в организм через кожу и дать множество положительных эффектов. Но всё это не доказано крупными научными экспериментами, нет даже упоминаний в надёжных зарубежных и даже отечественных медицинских источниках о пользе или вреде ванн с магнием.

Могут ли горячие ванны расслабить тело? Однозначно да, так как тепло локально улучшает кровоток. Но добавки не имеют никакого значения. Будь это аромамасло или бомбочка — эффект будет тем же.

Влияет ли магний на сон и нервную систему

Упоминаний о качестве сна или общем самочувствии, связанном с нехваткой магния, нет.

Основная его концентрация в организме находится в костях (60-65%) и в мышцах (25-30%). Остальное распределяется между кровью и другими тканями, а на плазму крови приходится менее 1%. Поэтому определение концентрации магния не расскажет о дефиците магния.

Были исследования, в которых оценивались дополнительные и альтернативные методы лечения расстройств аутистического спектра (РАС) у детей: в нескольких высококачественных исследованиях специально оценивали добавку B6-магния при РАС. Систематический обзор 2010 года трёх небольших рандомизированных исследований показал, что доказательства его эффективности неубедительны.

Существует долгая история лечения психических расстройств с помощью витамина B6 и магния, который добавлялся для уменьшения именно побочных эффектов витамина B6, мегадозы которого могут привести к нейропатии.

«Не нужно ставить себе диагноз по отдельным симптомам. Если вас беспокоит бессонница, апатия или вы заподозрили у себя дефицит магния, стоит обратиться к специалисту. Только врач может определить, нужно ли назначать препараты магния или нет. Бесконтрольный приём недопустим», — резюмировала врач.

Польза магния

Магний — важный элемент, участвующий в регуляции передачи нервных импульсов и сокращении мыщц. Препараты магния (MgSO4) действительно не пустышки.

Но его основной источник для организма — это еда. Магний содержится в пшеничных отрубях, бобовых, орехах, семенах тыквы, льна, кунжута, горьком шоколаде, шпинате, морской капусте, гречке, овсяные хлопьях, ячневая крупе и т. д.

Симптомы дефицита магния

Дефицит магния, или гипомагниемия обычно проявляется так:

мышечные судороги или спазмы; тремор или тряска; делирий (когда человек сбит с толку и не может ясно мыслить); кома; движения мышц, которые вы не можете контролировать; нарушение сердечного ритма или другие проблемы с сердцем.

Но иногда у людей с гипомагниемией нет никаких симптомов.

Когда нужно пить препараты магний

Реальные показания для назначения препаратов магния — это: