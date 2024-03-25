Врачи назвали самую опасную еду с холестерином, вызывающую образование тромбов

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Денис Буханцев объяснил, зачем нужен холестерин, и какие продукты следует есть с осторожностью.

Холестерин необходим организму. Без него, например, невозможны синтез и нормальная жизнедеятельность клеточных мембран, однако стоит помнить, что избыток липопротеинов (ЛП) связан с повреждением стенок сосудов. Все это чревато накоплением в кровотоке так называемого "плохого" холестерина. В результате повышается риск развития атеросклероза, недугов со стороны сердца, образования тромбов.

"Полное отсутствие, как и переизбыток холестерина, приведет к крайне неблагоприятным последствиям", - передает здоровое-питание.рф со ссылкой на врачей.

Чтобы держать холестерин под контролем, специалисты призывают не увлекаться блюдами с жареной корочкой - они самые опасные. Кроме того, пойдет на пользу отказ от еды с высоким содержанием углеводов, а также от пищи с насыщенным жиром и трансжирами.

Специалисты перечислили пять продуктов, повышающих холестерин. Среди них есть и те, которые относят к полезным и рекомендуют включить в еженедельный рацион.

Лидером по содержанию холестерина (3010 мг в сыром виде на 100 г продукта) назван говяжий мозг. Также в списке свиной мозг, мясные деликатесы и субпродукты животных и птиц.

"Их следует есть с осторожностью", - подчеркнули специалисты.

Кроме того, стоит помнить, что сыры, сливочное масло, маргарин, яичный желток также содержат холестерин.

А вот что касается жирной рыбы, которую также включили в список продуктов с высоким содержанием холестерина, то такая пища содержит еще и полезные полиненасыщенные жиры. Поэтому в разумных количествах жирная рыба должна присутствовать в рационе.

Ранее эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова отметила, что рыбу можно есть до шести раз в неделю.

"Во всех видах: свежая, охлажденная, слабосоленая, запеченная в рукаве, вареная, приготовленная на пару. От 100 до 200 граммов за прием", - уточнила она.

Мясо врач советует есть реже: свинина, говядина или баранина - 1-2 раза в неделю. Куриные яйца - от 2 до 5 штук в неделю.