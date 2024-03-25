Кому нельзя есть макадамию

Врач рассказал о пользе и вреде макадамии. Кому нельзя этот орех
В 100 г содержится 718 килокалорий. Для сравнения: в растительном масле их около 890. Поэтому людям, склонным к набору лишнего веса, этот орех стоит есть с осторожностью. На этом закончились ограничения, но не противопоказания. О них, а ещё о пользе макадамии и о том, сколько её можно съедать здоровым и как выбрать, радио Sputnik рассказал к. м. н., врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.
Польза макадамии
У макадамии очень выгодная для организма начинка:
- магний — особенно важен пожилым как профилактика остеопороза;
- цинк;
- железо;
- много клетчатки;
- полезные мононенасыщенные жиры — помогают в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и снижают уровень холестерина в крови; витамины группы В и Е — необходимы для здоровья мозга.
Макадамия улучшает когнитивные функции, помогает при артритах и головной боли, а ещё нормализирует микрофлору кишечника, отметил Бобровский.
Сколько можно съесть макадамии
По словам врача, если противопоказаний нет, то допустимо 5–7 очищенных орехов.
Кому нельзя макадамию
Макадамию лучше не употреблять людям с:
- заболеваниями пищеварительного тракта;
- желчнокаменной болезнью;
- панкреатитом;
- плохой реакцией на слишком жирные продукты.
Как выбрать макадамию
Главное правило — не покупать орехи, которые подверглись тепловой обработке. Макадамию могут вываривать в ванильном сиропе, по так теряется её польза. Как минимум потому, что при высокой температуре разрушаются витамины В и Е.
А вообще, выбирая эти орехи смотрите на:
- цвет — он должен быть одинаковым;
- запах — свежим;
- вкус — негорьким.
Ранее врач-эндокринолог Светлана Шокур рассказала, сколько орехов в принципе можно съедать в день без вреда для здоровья.