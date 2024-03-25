Кому нельзя есть макадамию

В 100 г содержится 718 килокалорий. Для сравнения: в растительном масле их около 890. Поэтому людям, склонным к набору лишнего веса, этот орех стоит есть с осторожностью. На этом закончились ограничения, но не противопоказания. О них, а ещё о пользе макадамии и о том, сколько её можно съедать здоровым и как выбрать, радио Sputnik рассказал к. м. н., врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.

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Польза макадамии

У макадамии очень выгодная для организма начинка:

магний — особенно важен пожилым как профилактика остеопороза;

цинк;

железо;

много клетчатки;

полезные мононенасыщенные жиры — помогают в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и снижают уровень холестерина в крови; витамины группы В и Е — необходимы для здоровья мозга.

Макадамия улучшает когнитивные функции, помогает при артритах и головной боли, а ещё нормализирует микрофлору кишечника, отметил Бобровский.

Сколько можно съесть макадамии

По словам врача, если противопоказаний нет, то допустимо 5–7 очищенных орехов.

Кому нельзя макадамию

Макадамию лучше не употреблять людям с:

заболеваниями пищеварительного тракта;

желчнокаменной болезнью;

панкреатитом;

плохой реакцией на слишком жирные продукты.

Как выбрать макадамию

Главное правило — не покупать орехи, которые подверглись тепловой обработке. Макадамию могут вываривать в ванильном сиропе, по так теряется её польза. Как минимум потому, что при высокой температуре разрушаются витамины В и Е.

А вообще, выбирая эти орехи смотрите на:

цвет — он должен быть одинаковым;

запах — свежим;

вкус — негорьким.

Ранее врач-эндокринолог Светлана Шокур рассказала, сколько орехов в принципе можно съедать в день без вреда для здоровья.