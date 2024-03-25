Из каких факторов складывается потребность в килокалориях

Диетолог Наталья Круглова объяснила, какие аспекты необходимо учитывать, чтобы правильно выбрать необходимую калорийность для своего рациона.

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Эксперт начала с того, что потребность в килокалориях складывается из нескольких факторов, включая величину основного обмена, активность и некоторые индивидуальные аспекты.

«Первый фактор — основной обмен — это потребность организма в энергии, которая необходима для обеспечения всех биохимических и физиологических процессов. Величина основного обмена зависит от роста, веса, возраста и пола человека. Для расчета этой величины используется ряд формул, наиболее распространенными из которых являются формулы Харриса-Бенедикта и Миффлина-Сан-Джеора», — сообщила врач ИА RuNews24.ru.

Также Круглова отметила, что существует исследование, которое позволяет определить величину основного обмена, однако оно не так широко используется и чаще применяется для оценки потребности в энергии у спортсменов.

«После расчета величины основного обмена необходимо учитывать фактор активности, который отражает физическую активность человека. Чем выше уровень физической активности, тем больше потребность в энергии», — добавила диетолог.

Кроме того, по словам эксперта, существуют индивидуальные факторы, которые могут влиять на потребность в энергии. Например, беременность и период лактации увеличивают потребность в энергии, а период восстановления после оперативного вмешательства требует увеличения калорийности рациона.