Общаясь с журналистом, диетолог отметила, что, к сожалению, нет такого продукта, который бы напрямую влиял на работу головного мозга.

«Мы всегда рассматриваем питание человека в целом. Однако есть определенные системы питания, которые действительно хорошо зарекомендовали себя с точки зрения поддержания когнитивных функций. Например, средиземноморская диета и диета, разработанная на ее основе — MIND-диета», — пояснила специалист.

Врач добавила, что мы не можем полагаться только на питание, но это может быть одним из факторов, которые участвуют в поддержании когнитивных функций.

«Какие продукты входят в состав этих диет? Они объединяют большое количество растительной пищи. Это должны быть разнообразные продукты. Важно, чтобы в рационе присутствовали темно-зеленые овощи и листовая зелень. Также мы выделяем ягоды, которые должны быть регулярно в питании. Особенно если это ягоды с темным окрашиванием, например, черника, брусника и клюква», — рекомендует специалист.

Еще один важный момент — это цельнозерновые продукты, которые содержат пищевые волокна и сложные углеводы, а также витамины группы B, магний и цинк, необходимые для центральной нервной системы. Например, гречка, нешлифованный рис, булгур, цельнозерновой хлеб.

Также для сохранения когнитивных функций эксперт советует продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты. В первую очередь, это рыба жирных сортов. Не менее двух-трех порций рыбы должно присутствовать в рационе взрослого человека.

Кроме того, важны источники растительных жиров, такие как орехи, семечки и различные растительные масла. Хотя они и насыщены калориями, они все же должны присутствовать в питании в небольшом количестве.