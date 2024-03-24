Развеян миф о голоде перед сдачей крови на анализ

Перед сдачей большинства анализов не обязательно голодать. Об этом порталу RuNews24.ru рассказала аллерголог-иммунолог, сотрудник НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Айшат Идармачева.

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По словам врача, голод не нужен перед проверкой крови на уровни гормонов щитовидной железы, антител, витамина D, альбумина, билирубина, СОЭ. Анализы на вирусы, общий анализ крови и проверка функции печени и почек также не требуют голода.

«Пациенты, которые круглосуточно получают питание через вену в наших клиниках, сдают анализы наравне с теми, кто голодает», — подчеркнула врач.

Голодать 8–12 часов нужно перед сдачей анализов на глюкозу, липопротеины, витамин B и железо. Детям младше 12 лет срок голодания можно сократить до шести часов, а в первый год жизни — до трех.

До этого врачи рассказали, что не стоит сдавать кровь на анализ без консультации с врачом. Это может привести к ненужным тратам, так как некоторые показатели не влияют на тактику лечения пациента. Среди ненужных анализов, которые отметили врачи — анализы на все витамины, онкомаркеры и другие.