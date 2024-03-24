Пять продуктов, в которых больше всего паразитов

Рассказываем, как понять, что вы съели что-то не то.

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Кажется, мы давно привыкли к тому, что продукты перед едой надо мыть. Потому что, говорят, в них содержатся паразиты. Но одним только мытьем от вредоносных организмов порой не избавиться, поэтому мы решили уточнить у врача, как правильно обходиться с едой перед тем как ее съесть, и в каких продуктах чаще всего встречаются паразиты.

Овощи, фрукты и зелень

В овощах, фруктах и листовой зелени встречаются самые распространенные паразиты — острицы и аскариды, относящиеся к глистам, и лямблии — простейшие организмы.

Острицы провоцируют энтеробиоз — самое частотное паразитическое заболевание в России (около 70% всех случаев). Обычно именно энтеробиоз подразумевают под народным диагнозом «глисты». Острицы размножаются в кишечнике, нарушая работу ЖКТ. Зараженный острицами человек теряет аппетит и вес.

Особенно стоит опасаться аскаридоза, вызываемого аскаридами. Паразиты чаще всего поражают ЖКТ, где начинают быстро размножаться, создавая непроходимость кишечника. Однако яйца аскарид, перемещающиеся по крови, могут попасть и в другие органы — желчный пузырь, аппендикс, поджелудочную железу или легкие. В последнем случае может возникнуть непроходимость дыхательных путей.

Заражение лямблиями — лямблиоз. У многих людей болезнь протекает бессимптомно, и обнаружить ее помогут только анализы. Инфекция может как пройти сама собой, так и принять хроническую форму, при которой в кишечнике начинают хуже усваиваться питательные вещества.

— Личинки паразитов попадают в организм человека с водой, продуктами, через плохо вымытые руки, — рассказывает гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Чтобы не заразиться, фрукты рекомендуется тщательно мыть, а овощи и зелень можно предварительно на 15 минут поместить в емкость с подсоленной водой.

— И даже продукты, выращенные на собственном огороде, необходимо тщательно обрабатывать перед едой: даже на самой экологически чистой морковке могут сохраниться остатки почвы, если плохо промыть корнеплод, — отмечает эксперт. — А это источник гельминтов. Поэтому все овощи и зелень со своей грядки надо обязательно мыть.

Если вы недавно купили участок и планируете разбить на нем огород, возможно, стоит провести обследование почвы на наличие микроорганизмов, а также на содержание тяжелых металлов, нефтепродуктов и других потенциальных загрязнителей урожая. Садоводам врач также советует работать в огороде в перчатках.

Еще нельзя разбивать огород рядом с уличным туалетом: такое соседство повышает риск заражения паразитами.

Мясо

Чаще всего паразиты встречаются в свинине. Свиньи всеядны и легко могут проглотить личинки свиного цепня.

Говядина считается довольно безопасным мясом, но и она бывает заражена такими организмами, как бычий цепень.

— В говядине паразиты встречаются реже, но лучше не рисковать: существует ненулевая вероятность заразиться личинками бычьего цепня или кишечной палочкой после говяжьего тартара или стейка средней прожарки, — рассказывает гастроэнтеролог.

Личинки бычьего и свиного цепней способны проникать в кожу, мышцы, глаза. А в исключительных случаях — в головной мозг. В таких случаях врачи говорят, что пациент болен нейроцистицеркозом.

— При этом человек ощущает сильные головные боли, у него может развиться слепота, судороги, начаться эпилептические припадки. Точной статистики по количеству таких случаев нет. В России, Европе, Северной Америке случаи такого заболевания единичны, но риск нейроцистицеркоза остается, — рассказывает эксперт.

Другие животные тоже могут быть носителями паразитов. Например, медведи и кабаны являются переносчиками трихинеллы, вызывающей у человека лихорадку, отеки и мышечные боли.

От паразитов в мясе спасает термическая обработка. Чтобы не заразиться, лучше не заказывать в ресторане мясо с кровью. О магазинном мясе можете не беспокоиться: в нём почти наверняка не встретятся паразиты.

— Перед продажей мясо диких животных тщательно проверяют: отбирают пробы и исследуют их в лаборатории ветеринарной службы, — успокаивает читателей эксперт. — После такой проверки продавцу выдают заключение ветеринарно-санитарной экспертизы, которая подтверждает, что мясо кабана или лося безопасно и его можно употреблять в пищу.

Рыба

Говоря про рыбу, гастроэнтеролог отмечает: морская рыба при недостаточной обработке не менее опасна, чем речная.

— Паразитов хватает и в морской рыбе, — рассказывает Екатерина Кашух. — Например, в тресковых, сельдевых, окуневых, лососевых видах рыб могут содержаться нематоды, вызывающие анизакидоз.

Анизакидоз часто обнаруживается у жителей Японии, Тайваня и Кореи, где часто употребляют в пищу сырые морепродукты. А в России болезни подвержены жители городов, расположенных вдоль Оби и Енисея. Заражение нематодами может привести к аппендициту и непроходимости кишечника.

Речная рыба (лещ, пескарь, карп, карась) часто становится источником описторхоза. Среди возможных последствий — непроходимость желчевыводящих путей, рак печени и поджелудочной железы, а также цирроз печени. Шанс заразиться описторхозом в России выше в Западной Сибири и Поволжье.

Кроме того, в рыбе живет лентец широкий, из-за которого желтеет кожа, снижается вес, нарушается стул и появляются головные боли.

Как и в случае с мясом, очистить рыбу от паразитов помогает термическая обработка.

Что делать, если заразился

Екатерина Кашух советует ни в коем случае не пытаться лечиться самостоятельно.

— Лечить паразитозы необходимо под контролем врача. Он назначит необходимые противогельминтные препараты. Обычно их пропивают курсом, который длится от нескольких дней до нескольких недель, — описывает врач процесс лечения заразившихся. — После завершения лечения необходимо сдать контрольные анализы. В дополнение к противогельминтным препаратам могут назначить симптоматическое лечение — жаропонижающие, антидиарейные средства.

Где покупать продукты, чтобы не заразиться

Гастроэнтеролог советует покупать продукты в крупных сетевых магазинах.

— Владельцы таких торговых точек дорожат своей репутацией и стараются максимально точно соблюдать требования к хранению и продаже товаров, — аргументирует эксперт.

Роспотребнадзор советует не покупать продукты в стихийных местах торговли и вдоль автомобильных дорог. В этих случаях невозможно узнать, при каких условиях выращивали мясных животных, овощи и зелень, где вылавливали рыбу и как хранили продукцию.