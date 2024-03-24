Названа лучшая фитнес-привычка для похудения

Главным ключом к успеху в фитнесе является всего одна вещь. И её назвал тренер Джаррод Ноббе.

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По мнению тренера, результаты в фитнесе и в похудении может принести именно постоянство. Она помогает создать регулярный режим тренировок и сочетать их с правильным питанием.

Также существует три принципа, которые помогут сделать тренировки и снижение веса последовательными. Это создание распорядка дня, формирование привычек и положительного импульса.

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Придерживаясь регулярного графика тренировок, вы можете постепенно увеличивать их интенсивность и продолжительность, со временем наращивая силу, выносливость и мышечную массу. Это облегчит соблюдение режима дня в долгосрочной перспективе и приведёт к улучшению физического здоровья за счёт контроля веса, улучшения работы сердца.

Постоянные занятия спортом улучшат метаболические функции. Это приведёт к более эффективному сжиганию калорий во время и после тренировок.

Наконец, регулярное выполнение физических упражнений способствует психическому благополучию за счёт снижения стресса, повышения уровня энергии, а также улучшения настроения и когнитивных функций.

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