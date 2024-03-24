Стал известен список опасных для здоровья пищевых добавок

Месяцем ранее в России обновили перечень пищевых добавок, некоторые из которых оказались вредными для здоровья и были удалены из списка.

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Так, к числу вредных пищевых добавок относятся Е201 (сорбат натрия), Е203 (сорбат кальция) и антислеживающие агенты E555, Е556, Е558, Е559. Они могут способствовать развитию онкологии и ухудшать состояние микрофлоры кишечника.

По данным Роскачества, сущственный вред от добавок может появиться лишь при частом их потреблении. Поэтому следует более тщательно следить за питанием, передает уточняет «Комсомольская правда».

С 27 февраля 2024 года технический регламент, который регулирует использование пищевых добавок в продукции, пополнится новыми 19 позициями. Среди них — стевия, которой люди привыкли заменять обычный сахар.

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