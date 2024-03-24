Врач перечислила два главных врага здоровья кишечника в рационе

Для здоровья кишечника следует придерживаться ряда простых правил, к числу которых относятся соблюдение верного рациона и наличие физической активности. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

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— Кишечник — основа нашего долголетия, молодости, здоровья и иммунитета, — подчеркнула медик.

Первым шагом к нормальной работе кишечника специалист назвала потребление достаточного количества пищи, в которой содержится клетчатка. К ее числу относятся овощи, фрукты и зелень. Также необходимо бороться с сидячим образом жизни.

По словам медика, следует больше находиться на свежем воздухе и даже попробовать позаниматься йогой, следует из публикации в Telegram-канале Диляры Лебедевой.

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