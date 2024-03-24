Интервальное голодание повышает риск рака

Врач Зухра Павлова объяснила, как экстремальные виды диет влияют на здоровье человек.

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Интервальное голодание – это принцип питания, когда человек укладывает все приемы пищи в 8 часов, а остальные 16 проводит без еды. Его приверженцы считают, что такая диета не провоцирует скачки инсулина и позволяет быстро похудеть без особых ограничений в еде.

При этом врачи считают интервальное голодание опасным. В своем тг-канале эндокринолог Павлова написала, что подобная диета повышает риск смерти от сердечно-сосудистых проблем на 91%. Кроме того, питание только в течение 8 часов в день увеличивает вероятность летального исхода от онкологии.

Интервальное голодание ухудшает физическое состояние человека, хотя ему может казаться, что все в порядке.