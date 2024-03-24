Шесть продуктов для очищения сосудов от «плохого» холестерина

Высокий уровень холестерина ЛПНП, который также называют «плохим», приводит к образованию бляшек в артериях. Все это повышает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. Врачи назвали 6 продуктов, которые помогут избежать опасного состояния.

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Овсянка

Овсянка богата растворимой клетчаткой бета-глюканом, снижающей уровень холестерина. Доказано, что всего 3 грамма бета-глюкана опускают уровень холестерина ЛПНП с 5 до 10% и, таким образом, уменьшают риск ишемической болезни сердца.

Орехи

Орехи (фисташки, грецкие орехи и пекан) содержат высокий уровень растительных стеринов, из-за чего и способны снизить показатели «плохого» холестерина. Эти имитирующие холестерин соединения, встречающиеся в природе в растениях, могут блокировать всасывание холестерина в кровоток.

Оливковое масло

Оливковое масло первого холодного отжима богато полифенолами, борющимися с раком, и мононенасыщенными жирами, защищающими сердечно-сосудистую систему. Ученые из Италии также выяснили, что замена кукурузного масла оливковым первого отжима способна снизить уровень ЛПНП у здоровых людей.

Зеленый чай

В зеленом чае есть катехины – антиоксидантные соединения, которые проникают в жировую ткань, ускоряя обмен веществ и высвобождая накопленный жир из клеток. Антиоксиданты в зеленом чае могут также снижать уровень холестерина ЛПНП (плохого) и повышать уровень холестерина ЛПВП (хорошего).

Гранатовый сок

Гранаты – один из самых полезных фруктов для вашего сердца, потому что содержащиеся в них уникальные антиоксиданты помогают предотвратить затвердевание и сужение артерий, снабжающих кровью сердце, – рассказал диетолог Дэвид Брендан порталу ETNT.

Красный лук

Лук может снизить уровень холестерина за счет уменьшения синтеза этого соединения в организме, а также активизировав процесс превращения холестерина в желчные кислоты.