Врач назвала двух главных врагов кишечника в рационе

Для крепкого здоровья и красоты важно, чтобы полученные из пищи питательные вещества как следует усваивались. Добиться этого сложно, если есть проблемы в работе кишечника.

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"Кишечник - основа нашего долголетия, молодости, здоровья и иммунитета", - пишет в своем Telegram-канале гастроэнтеролог Диляра Лебедева, уточняя, что именно в кишечнике происходит окончательное усвоение всех питательных веществ.

Но все идет по правилам только в том случае, если слизистая оболочка органа здоровая.

Чтобы все необходимое для нормальной работы организма попадало в кровоток, важно соблюдать ряд простых правил. Два из них касаются, конечно, питания и физических нагрузок.

Гастроэнтеролог порекомендовала ежедневно есть пищу, богатую клетчаткой. Овощи, листовые, зелень всегда должны быть на столе. А вот добавленный сахар и рафинированные продукты (например, белый хлеб, белый рис) стоит исключить. Напомним, что рафинированные продукты легко усваиваются, а содержащиеся в них углеводы быстро синтезируются в сахара и попадают в кровь.

Сидячий образ жизни - еще один враг кишечника и всего организма. Врач посоветовала чаще гулять на свежем воздухе, практиковать йогу.

Любые проблемы с походами в туалет нельзя игнорировать, также напомнила Диляра Лебедева.

"Это основа. Важно, чтобы не было диареи и запоров", - подчеркнула специалист.

Ранее врач указала на блюдо, которое "улучшает качество кожи и волос, восстанавливает организм при ОРВИ и отравлениях, укрепляет суставы и кости". Кроме того, оно способствует заживлению слизистой кишечника. Это костный бульон, но подходит он не всем.