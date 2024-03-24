Невролог назвала неожиданную причину, почему может отекать лицо
С отёками по жизни приходится встречаться многим — то съел что-то не то, то засиделся на одном месте, то аллергия вылезла. Однако если раздувается лицо, причём часто, то здесь речь уже не про красоту, а здоровье. Специалистка рассказала, почему может отекать лицо и что с этим делать.
По словам невролога Екатерины Демьяновской, отёки в целом могут появляться по многим причинам, пишет «Лайф».
Отеки возникают из-за:
- избытка соли в рационе;
- недостаточного употребления воды;
- гормональных колебаний во время ПМС или беременности;
- приёма некоторых лекарств (безрецептурных обезболивающих, лекарств от высокого артериального давления или сахарного диабета, оральных контрацептивов, стероидных препаратов).
Голени, лодыжки и стопы отекают из-за малоподвижного образа жизни.
В лице жидкость задерживается из-за:
- гиалуроновой кислоты, которая содержится в «уколах красоты»;
- дефицита белка в организме, потому что кровь не может удерживать жидкость в сосудистом русле.
Косметика от отёков
Помочь избавиться от отёков на лице может и уходовая косметика, вот только не всякая подойдёт. Нужно обращать внимание на состав и искать там ингредиенты, о которых «Секрету» рассказала косметолог Романова.