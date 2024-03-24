С отёками по жизни приходится встречаться многим — то съел что-то не то, то засиделся на одном месте, то аллергия вылезла. Однако если раздувается лицо, причём часто, то здесь речь уже не про красоту, а здоровье. Специалистка рассказала, почему может отекать лицо и что с этим делать.

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По словам невролога Екатерины Демьяновской, отёки в целом могут появляться по многим причинам, пишет «Лайф».

Отеки возникают из-за:

- избытка соли в рационе;

- недостаточного употребления воды;

- гормональных колебаний во время ПМС или беременности;

- приёма некоторых лекарств (безрецептурных обезболивающих, лекарств от высокого артериального давления или сахарного диабета, оральных контрацептивов, стероидных препаратов).

Голени, лодыжки и стопы отекают из-за малоподвижного образа жизни.

В лице жидкость задерживается из-за:

- гиалуроновой кислоты, которая содержится в «уколах красоты»;

- дефицита белка в организме, потому что кровь не может удерживать жидкость в сосудистом русле.

Косметика от отёков

Помочь избавиться от отёков на лице может и уходовая косметика, вот только не всякая подойдёт. Нужно обращать внимание на состав и искать там ингредиенты, о которых «Секрету» рассказала косметолог Романова.