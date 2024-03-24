Ученые назвали незаменимый при похудении продукт

Яйца считаются незаменимым источником белка.

Ученые заявили, что яичный белок может стать хорошим дополнением для людей, придерживающихся низкокалорийной диеты. В одной порции содержится менее 20 калорий, передает издание ETNT.

Помимо этого, в составе яиц есть огромное количество качественного белка и небольшое содержание жиров.

В целом считается, что яйца – универсальный продукт для желающих похудеть. Они могут быть полезной добавкой к здоровому рациону.

Также в яичном белке содержатся альбумины, которые способствуют перемещению различных веществ через кровь. Если его уровень в организме будет недостаточным, есть риск возникновения отеков и воспалительных процессов.