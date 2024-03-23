Как одеваться весной, чтобы не заболеть?

Конечно, все заждались весны и устали носить тёплую одежду, но ещё не время кардинально менять гардероб. Погода в начале нового сезона действительно обманчива. Как никто другой это знают успевшие простудиться. Причём рискуют и те, кто одевается слишком легко, и те, кто кутается. Врач-терапевт «Инвитро-Юг» Константин Чайкин рассказал «Доктору Питеру», как не оказаться в их рядах.

Ранней весной есть сразу несколько рисков простудиться:

одеваться слишком тепло. В этом случае днём вам будет жарко, а значит, начнёте сильно потеть. Воздух при этом ещё прохладный.

одеваться слишком прохладно. Днём это ещё может быть к месту, при действительно тёплой погоде, ну а вечером вы замёрзнете.

Ещё одну проблему создаёт быстрый перепад температур. Для того чтобы не пострадать от его последствий:

в транспорте и помещениях снимите шарф и расстегните куртку, чтобы не перегреться;

застёгивайтесь до того, как выйдете на улицу, — так тепло сохранится дольше.

Как одеваться весной, чтобы не простудиться

Врач порекомендовал учитывать при выборе одежды для выхода:

многослойность. Станет жарко — что-то снимете, замёрзнете — наоборот, наденете;

межсезонное термобелье. Оно отводит влагу в жарких помещениях или транспорте, а если прохладно — сохранит тепло;

одежда из непромокаемой и непродуваемой ткани. Всё просто: она защитит вас от осадков и ветра;

шапки и шарфы. Не торопитесь отправлять их на дальнюю полку — пусть пока защищают ваши шею и уши от того, чтобы их не продуло.

От какой одежды лучше отказаться весной

Если не хотите заболеть, не стоит носить:

верхнюю одежду из тканей, которые легко промокают;

свободные и продуваемые куртки и пальто;

свитер или толстовку на голое тело — если станет жарко, снять их не получится.

А с учётом того, что весной на дорогах полно луж, рискуют ещё и ваши ножки. К чему может привести их намокание, рассказала участковый терапевт Оксана Серебрякова.