Можно ли заниматься сексом во время месячных: отвечает гинеколог
Многие женщины отмечают, что во время менструации их сексуальное желание возрастает. Однако вокруг этой деликатной темы ходит много заблуждений и мифов. Врач-гинеколог, специалист эстетической медицины Меланя Маилян рассказала изданию «Страсти», опасен ли половой акт во время менструации и можно ли забеременеть, занимаясь сексом в критические дни.
Заниматься любовью или нет в этот период — личное дело каждой пары. Но стоит помнить, что кровь — это благоприятная среда для распространения инфекций.
«К тому же, во время менструации шейка матки хорошо раскрывается, она мягкая, расслабленная. И если заниматься незащищенным сексом, с партнером, который не прошел обследование на ЗППП, то есть большой риск заразиться инфекцией. Кровь является благоприятной средой для развития патогенных микроорганизмов не только у женщин, но и мужчин. И незащищенный половой акт во время менструации может привести к циститам (воспалению мочеполовой системы — прим. „Страсти“) у мужчин. Учитывая все это, сексом в критические дни заниматься можно, но используя барьерный контрацептивный метод (презервативы) и соблюдая все правила личной гигиены», - еланя Маилян, Врач-гинеколог
Как рассказала Меланя Маилян, не рекомендуется заниматься любовью в первые дни менструации, особенно, если выделения обильные, и есть болезненные ощущения в нижней части живота. Существует теория, что это может привести к обратному току крови, который, в свою очередь, спровоцирует эндометриоз.
«Огромное количество женщин уверены, что в период менструации невозможно забеременеть. Но это не так. Занимаясь сексом во время менструации, риск забеременеть также высок, как и в остальные дни, особенно у девушек с коротким циклом», - еланя Маилян, Врач-гинеколог