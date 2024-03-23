Можно ли заниматься сексом во время месячных: отвечает гинеколог

Многие женщины отмечают, что во время менструации их сексуальное желание возрастает. Однако вокруг этой деликатной темы ходит много заблуждений и мифов. Врач-гинеколог, специалист эстетической медицины Меланя Маилян рассказала изданию «Страсти», опасен ли половой акт во время менструации и можно ли забеременеть, занимаясь сексом в критические дни.

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Заниматься любовью или нет в этот период — личное дело каждой пары. Но стоит помнить, что кровь — это благоприятная среда для распространения инфекций.

«К тому же, во время менструации шейка матки хорошо раскрывается, она мягкая, расслабленная. И если заниматься незащищенным сексом, с партнером, который не прошел обследование на ЗППП, то есть большой риск заразиться инфекцией. Кровь является благоприятной средой для развития патогенных микроорганизмов не только у женщин, но и мужчин. И незащищенный половой акт во время менструации может привести к циститам (воспалению мочеполовой системы — прим. „Страсти“) у мужчин. Учитывая все это, сексом в критические дни заниматься можно, но используя барьерный контрацептивный метод (презервативы) и соблюдая все правила личной гигиены», -

Как рассказала Меланя Маилян, не рекомендуется заниматься любовью в первые дни менструации, особенно, если выделения обильные, и есть болезненные ощущения в нижней части живота. Существует теория, что это может привести к обратному току крови, который, в свою очередь, спровоцирует эндометриоз.