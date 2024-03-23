Россиян предостерегли от приема Омега-3 без перерыва

Постоянный прием пищевых добавок с Омега-3 возможен только при назначении врача и учете здоровья печени и почек. Об этом Pravda.ru рассказала терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова.

Пить добавки с жирной кислотой Омега-3 без перерыва можно только под контролем врача. Только медик может правильно назначить дозу. Также важно учитывать состояние выделительных органов, то есть печени и почек.

"Если врач конкретному пациенту порекомендовал конкретный препарат, то, врач отвечает за свои слова. Самостоятельно принимать на свое усмотрение без показаний, без контроля врача какие-либо витаминные комплексы я не рекомендую", — отметила Чернышова.

Врач добавила, что желательно сдать анализы на витамины А и Д перед приемом Омега-3. Витамин Д может быть связан со снижением энергии, считает Чернышова. Однако восполнить дефицит полиненасыщенных жирных кислот можно и без обращения в больницу.

Врач рекомендовала есть жирную рыбу сортов, которые содержат Омега-3. Это можно делать регулярно и хоть всю жизнь, заключила она.