Врач сказала, что пиво содержит не меньше полезных веществ, чем апельсиновый сок

Ирина Иванова, врач-гастроэнтеролог, отметила, что пиво содержит не меньше полезных веществ, чем апельсиновый сок, но не способствует оздоровлению. Фитоэстрогены, аппетитные стимуляторы и мочегонное действие алкоголя, входящие в состав пива, уничтожают все его положительные свойства.

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Несмотря на то, что пиво является низкоградусным напитком, его употребление в больших количествах не рекомендуется. Например, двухлитровая бутылка пива содержит столько же спирта, сколько стакан водки. Частое употребление пива может свидетельствовать о наличии алкогольной зависимости.

Кроме того, пиво содержит консерванты, которые негативно влияют на кишечную микрофлору, что в итоге снижает иммунитет и влияет на когнитивные способности организма.

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