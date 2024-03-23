Гастроэнтеролог развеял популярные мифы о воде

По словам гастроэнтеролога Сергея Троцюка, мнение, что несколько раз вскипяченная вода вредит организму, не более, чем миф. По словам гастроэнтеролога, при кипячении в воде становится меньше микроэлементов. Соответственно, в воде, которую кипятили несколько раз, их мало.

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Еще один популярный миф касается воды с добавлением оливкового масла.

«Нет, такой напиток не несёт никакой пользы. Дело в том, что многие принимают такой коктейль в утренние часы, это неправильно. Масло с водой затормаживает процесс всасывания микроэлементов и витаминов», — указал Троцюк в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».

Что касается воды с лимоном, она не помогает избавиться от токсинов, заверил врач. На самом деле такой напиток повышает кислотность в желудке и может привести к проблемам в ЖКТ, отметил он.

Стоматолог Рахул Нера назвал самые вредные для зубной эмали напитки. По словам врача, к ним относится газированная вода. А врачи рассказали о вреде газированных напитков, поскольку они способны провоцировать хроническую болезнь почек при употреблении более четырех банок в день.